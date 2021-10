Atleta olímpica do Quénia foi descoberta sem vida na própria casa

Informação, avançada pela estação televisiva KTN News Kenya, foi entretanto confirmada por um responsável da Federação Queniana de Atletismo

Dois meses após ficar a centésimos do bronze na prova dos 5.000 metros nos Jogos Olímpicos'2020, Agnes Tirop, atleta natural do Quénia, de 25 anos, foi encontrada, esta terça-feira, morta em casa, com marcas de esfaqueamento no abdómen.

A informação, avançada pela estação televisiva KTN News Kenya, foi entretanto confirmada, segundo relatam os jornais 'The Sun' e 'Insider', por Barnaba Korir, antigo atleta e responsável da Federação Queniana de Atletismo.

Por enquanto, as autoridades ainda não têm suspeitos identificados ou sabem os motivos para que tal tenha acontecido, numa habitação localizada na cidade de Iten. A imprensa local continua a tentar apurar mais dados sobre o caso trágico.

Entre outros feitos, Agnes Tirop havia conseguido duas medalhas de bronze em dois Campeonatos do Mundo (Londres'2017 e Doha'2019) na vertente dos 10 mil metros. Em agosto passado, ficou no quarto lugar na corrida dos 5.000 metros em Tóquio.