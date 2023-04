Atleta desclassificada após ter feito parte do percurso no carro de um amigo

Redação com Lusa

A atleta escocesa Joasia Zakrzewski foi desclassificada da ultramaratona Manchester-Liverpool, disputada a sete de abril, na qual tinha sido terceira classificada, após se descobrir que fez parte da distância de carro, foi esta quarta-feira anunciado.

Dos 80 quilómetros da ultramaratona, quatro foram feitos pela escocesa a bordo do carro de um amigo, o que levou à sua desclassificação e consequente perda do terceiro lugar.

Jakrzewski explicou-se à televisão britânica BBC, comentando que se perdeu a meio da prova, sentindo dores numa das pernas, e quando viu o amigo pediu-lhe que a levasse ao próximo ponto de controlo.

"Queria desistir, mas disseram-me, da parte da organização presente no ponto de controlo, que me arrependeria se abandonasse, pelo que segui de forma não competitiva. Tentei não intervir no fluxo da corrida", explicou.

Apesar da justificação, a escocesa considera-se "uma idiota", pelo que decidiu "pedir desculpa" e admitir "o erro gravíssimo ao aceitar o prémio", que agora vai devolver.

A atleta de 46 anos tem um percurso consagrado no atletismo, entre a maratona e a ultramaratona, com uma prata e um bronze nos Mundiais de 100 quilómetros no currículo.