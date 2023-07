Arialis Gandulla foi sexta nos 100 metros em Madrid

No hectómetro da capital espanhola, a grande atração era a jamaicana Shelly-Anne Fraser Pryce, que não desiludiu e ganhou em 10,83 segundos, recorde da reunião e uma das corridas mais rápidas do ano.

A portuguesa Arialis Gandulla classificou-se na sexta posição da corrida de 100 metros do meeting de atletismo de Madrid, com a marca de 11,41 segundos.

No hectómetro da capital espanhola, a grande atração era a jamaicana Shelly-Anne Fraser Pryce, que não desiludiu e ganhou em 10,83 segundos, recorde da reunião e uma das corridas mais rápidas do ano.

A bicampeã olímpica e pentacampeã mundial só abriu a época há dois dias, em Lucerna, Suiça, correndo então em 10,82, quarta melhor marca mundial do ano.

Mais rápidas, em 2003, apenas se apresentaram a jamaicana Shericka Jackson (10,65), a norte-americana Sha'Carri Richardson (10,71) e a costa-marfinense Marie-Josée Talou (10,75), que a par da campeã em título são as favoritas para os Mundiais de Budapeste, em agosto.

Outra atleta lusa esteve em ação na capital espanhola, mas bastante 'discreta': Catarina Queirós competiu na série B de 100 metros barreiras, onde foi sétima, com 13,74 segundos, distante do que já fez esta época.

O destaque no setor masculino vai para o lançamento do peso, vencido por Rajindra Campbell, da Jamaica, com um arremesso de 22,22 metros, subindo a terceiro mundial do ano.