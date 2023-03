António Costa felicita Patrícia Mamona: "É sempre uma emoção"

Redação com Lusa

Patrícia Mamona, que defendia o título conquistado há dois anos, assegurou este sábado a medalha de bronze no triplo salto nos Europeus de pista coberta de Istambul, ao conseguir 14,16 metros na final.

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este sábado na rede social Twitter a atleta Patrícia Mamona, que conquistou a medalha de bronze no triplo salto nos Europeus de pista coberta, em Istambul, na Turquia.

"É sempre uma emoção ver as cores da nossa bandeira no pódio dos melhores do mundo. Muitos parabéns!", escreveu António Costa, numa referência à atleta portuguesa, de 34 anos.

A medalha de bronze de Mamona aumenta para três os metais conquistados por Portugal em Istambul'2023, igualando o total de Torun'2021, com três ouros, e de Valência'1998, com um ouro e duas pratas.

Na sexta-feira, Pedro Pablo Pichardo sagrou-se novamente campeão da Europa no triplo salto em pista coberta e Auriol Dongmo tornou-se bicampeã europeia no lançamento do peso (também em pista coberta).