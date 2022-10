Andualem Shiferaw lidera a elite presente na Maratona de Lisboa

Redação com Lusa

Em relação aos portugueses presentes, destaque para Hermano Ferreira (1:01.24), Rui Pinto (1:02.56) e Miguel Borges (1:04.55).

O etíope Andualem Belay Shiferaw lidera a elite estrangeira e nacional que irá participar no domingo na Maratona de Lisboa, que reúne 16 atletas com marcas abaixo das 2 horas e 10 minutos, anunciou esta quarta-feira a organização.

Shiferaw (2:05.52 horas), atual campeão da Meia Maratona e também recordista do percurso, terá como principais adversários o compatriota Mekuant Ayenew Gebre (2:04.46) e o queniano Nicholas Kirwa (2:05.01).

No setor feminino, a atleta com melhor marca pessoal é a veterana queniana Priscah Jeptoo (2:20.14), de 38 anos, destacando-se ainda os nomes da compatriota Bornes Jepkirui Kitur (2:21.26) e da etíope Abebech Afework (2:23.33).

Jeptoo foi sexta na Maratona de Hamburgo este ano, enquanto que Afework acabou a Maratona de Daegu, na Coreia do Sul, em quarto.

Na Meia Maratona, o destaque vai para o queniano Isaac Kipsang Temoi, o único dos presentes com recorde abaixo da hora (59.44), que já venceu na capital portuguesa em 2019.

Temoi terá como principais adversários os ugandeses Maxwell Kortek Rotich (1:00.20) e Isaac Kibet (1:00.20) e ainda o etíope Dinkalen Ayele Adaen (1:00.29).

No setor feminino, nota para a presença de seis atletas com marcas abaixo dos 70 minutos, com destaque para Magdalena Shauri (1:06.37), Ludwina Chepngetich (1:07.30), Stella Jepkosgei Rutto (1:07.45), Alemaddis Eyayu (1:08.04).

No pelotão feminino estarão ainda Carla Salomé Rocha, de regresso às meias maratonas quatro anos depois de ter feito nesta mesma prova a sua melhor marca pessoal (1:12.12), Susana Cunha, que esteve este ano na maratona dos Europeus de Munique, Dulce Felix (1:08.33) e Sara Moreira (1:09.18).

"A par de uma elite de topo, que faz de Lisboa a capital mundial do desporto durante o próximo fim de semana, termos esgotado todas as provas enche-nos de orgulho e responsabilidade", refere em comunicado o responsável pela organização Carlos Moia.

O dirigente promete retribuir, "proporcionando aos milhares de atletas um dia especial", e deixa um "obrigado a todos os que tornam estas provas mágicas" com "o desejo de boa sorte a todos os participantes".