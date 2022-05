André Ribeiro e Natalina vencem no regresso do Estrela Grande Trail

O Estrela Grande Trail regressou este fim de semana a Manteigas. André Ribeiro e Natalina venceram na distância mais longa e Filipe Costa e Célia Neto distinguiram-se na distância intermédia.

Este fim de semana marcou o regresso do Estrela Grande Trail (EGT), depois de dois anos de interrupção motivados pela pandemia. André Ribeiro, da equipa Abcansado Trail, e Natalina Bordino, do CR Ribafria, foram os vencedores da distância mais longa de 49 quilómetros (2500 metros de desnível positivo), de um menu de provas que, nesta sexta edição, abandonou aos mais radicais 80 quilómetros.

O evento abriu a vertente competitiva no sábado, com o Orion Belt (49 quilómetros) e fechou no domingo com as duas distâncias mais curtas: a Estrela Tauros (26 km, 1200m D+) e Estrela Ursa Minor (15 km, 800 D+).

Nos 26 quilómetros Filipe Costa, do Clube Desportivo de Espite, cortou a meta em 2h28m59, seguido por César Estrela, do Sport Arronches e Benfica, e por David Gouveia, da equipa Evolução Vertical, com 2h31m43s e 2h39m37s, respetivamente. Do lado feminino, Célia Neto, atleta natural de Paços de Ferreira, foi a mais veloz, terminado o percurso em 2h58m26s.

Completaram o pódio Diana Elias, do Montanha Clube Trail Running/Efapel, com o tempo de 3h08m27s; e Liliana Cardoso, do Feirense Trail, com a marca de 3h15m57s.

Na distância mais curta de 15 quilómetros, a vitória foi de David Vidinha, dos Bombeiros de Meda, terminando em 1h10m33s. Na segunda e terceira posições classificaram-se, respetivamente, Nuno Roque, da Associação Desportiva do Fundão, com 1h14m34s; e Abílio Fernandes, da equipa O Praticante, com o tempo de 1h17m22s. Do lado feminino, a vencedora foi Nádia Casteleiro, a competir como individual, em 1h22m43s, que conquistou também o 6.º lugar da geral. Daniela Russo e Glória Vieira completaram o pódio, com 1h39m40s e 1h45m51s, respetivamente.

O evento organizado pelo atleta Armando Teixeira, juntou na Serra da Estrela, no concelho de Manteigas, cerca de 1500 participantes de dez nacionalidades, em várias atividades que incluíram também um Kids Trail, prova destinada aos mais novos.

O êxito desta edição deixou já as portas abertas para a edição de 2023, com data marcada para 19, 20 e 21 de maio. No entanto, há mais uma oportunidade de regressar à Serra da Estrela ainda este ano com o Estrela Xtreme Triathlon, uma prova de triatlo na distância "half ironman" (meio ironman), a acontecer a 23 e 24 de setembro deste ano.

Resultados do pódio nas várias provas: 342 corredores na meta, entre as três distâncias, de um total de 418 inscritos.

Estrela Orion Belt (49 km): 108 finalizadores no total

Masculinos

1.º André Ribeiro (Abcansado Trail) 05:48:04

2.º José Tomas (OPraticante.pt) 06:00:05

3.º André Saraiva (Vikings Trail Runners/CCR Alcabideque) 06:06:23

Femininos

1.ª Natalina Bordino (CRP Ribafria) 07:13:48

2.ª Tânia Bateira (PortoCargoRunners) 07:46:05

3.ª Cristina Loureiro (Taylor"s) 08:45:08

Estrela Taurus (26 km): 144 finalizadores no total

Masculinos

1.º Filipe Costa (CD Espite) 02:28:59

2.º César Estrela (S. Arronches e Benfica) 02:31:43

3.º David Gouveia (Evolução Vertical) 02:39:37

Femininos

1.ª Célia Neto (OPraticante.pt) 02:58:26

2.ª Diana Elias (Montanha CT Running) 03:08:27

3.ª Liliana Cardoso (Feirense Trail) 03:13:57

Estrela Ursa Minor (15 km): 90 finalizadores no total

Masculinos

1.º David Vidinha (Bombeiros de Meda) 01:10:33

2.º Nuno Roque (AD Fundão) 01:14:34

3.º Abílio Fernandes (Opraticante.pt) 01:17:22

Femininos

1.ª Nádia Casteleiro (individual) 01:22:43

2.ª Daniela Russo (individual) 01:39:40

3.ª Glória Vieira (individual) 01:45:51