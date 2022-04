André Costa e Alexandra Oliveira campeões portugueses de maratona

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

André Costa, do Clube de Praças da Armada, e Alexandra Oliveira, do Marítimo, sagraram-se este domingo campeões portugueses de maratona, em Aveiro, num Nacional realizado em conjunto com a Maratona da Europa.

Catarina Ribeiro (Sporting) surgia como a grande figura da prova, na qual procurava mínimos para os Mundiais de atletismo, mas acabou por desistir, depois de desfalecer durante o percurso.

Alexandra Oliveira, a estrear-se na distância, sagrou-se campeã portuguesa, com uma marca de 2:56.41 horas, à frente de de Júlia Conceição (Penafiel), em 3:18.01, e Sofia Peixoto (El Comandante), com 3:31.29.

Na prova masculina, André Costa faz a corrida sozinho desde o início e venceu em 2:24.39 horas, batendo José Sousa (CCR Praia de Mira), campeão em 2019, que concluiu em 2:26.09, e Augusto Costa (Amigos da Montanha), com 2:26.18.