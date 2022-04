Ana Cabecinha foi sétima na primeira prova ouro da marcha mundial em 2022

A marchadora olímpica portuguesa Ana Cabecinha terminou este sábado na sétima posição a prova dos 20 km do Podebrady Walking, na República Checa, evento no qual o júnior Tiago Ramos estabeleceu novo recorde nacional nos 10 km.

Na prova dos 20 quilómetros femininos, do primeiro evento de nível Ouro da World Athletics Race Walking Tour do ano, Ana Cabecinha cronometrou 1:31.21 horas, a sua melhor da época, a 01.56 minutos da vencedora, a mexicana Valeria Ortuño, que conseguiu 1:29.25, o seu recorde da temporada.

Maria Bernardo foi 19.ª classificada, com o tempo de 01:36.35 e Joana Pontes concluiu no 21.º lugar com 1:36.41, conseguindo ambas as suas melhores marcas da temporada, mas ficando aquém dos recordes pessoais.

A madeirense Adriana Viveiros, que em 2021 no mesmo local se sagrou vice-campeã europeia nos 10 quilómetros sub-20, terminou a prova no 28.ª lugar com 1:39.54, retirando quase seis minutos ao seu recorde pessoal (1:45.32).

Na prova masculina dos 20 km, Paulo Martins terminou na 46.ª posição, com tempo de 1:29.10 horas, ficando aquém da sua melhor marca pessoal (01:28.10).

O mais rápido foi o brasileiro Caio Bonfim que cronometrou 1:18.54 horas, igualando o recorde da prova, relegando para a segunda posição o sueco Perseus Karlstrom, medalhado de bronze no Mundial de Doha em 2019 e vencedor em Podebrady em 2020 e 2016.

O colombiano Eider Arevalo, campeão mundial em 2017 e também vencedor em Poderbrady em 2013, terminou a prova na 13.ª posição, com a marca de 1: 21.20, a sua melhor da temporada, a 2.10 minutos do vencedor.

Nos 10 km da categoria de juniores, Tiago Ramos foi quarto, com a marca de 42.55 minutos, que constitui novo recorde nacional, a apenas 40 segundos do vencedor, o mexicano Angel Vasquez Montes (42.15).

Na mesma prova, Guilherme Rodrigues foi 10.º, com 44.47, a dois minutos e 32 segundos do vencedor.