Americanos dominaram passagem do Golden Trail National pelos Açores

Vitórias de Darren Thomas e Janelle Lincks

Três dias, três ilhas dos Açores e um objetivo: conquistar um lugar no Golden Trail Championship, uma das principais provas mundiais da disciplina.

Num ano em que São Pedro decidiu sorrir à organização, foi possível aos atletas vivenciarem a experiência completa. Ou seja: subida ao ponto mais alto de Portugal - a montanha do Pico -, na sexta-feira, percorrer as fajãs de São Jorge, no dia seguinte e, no domingo, concluir os três dias no Faial, com os famosos cenários da Caldeira e do Vulcão dos Capelinhos.

No fim, o grande vencedor foi, em masculinos, o americano Darren Thomas, seguido dos mexicanos Daniel Castillo Fernandez e Abraham Hernandes. Em femininos, a americana Janelle Lincks conquistou o primeiro lugar do pódio, seguida de Anna-Stinna Erkkilä (Finlândia) e Eleanor Davis (Reino Unido).