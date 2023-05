Agate Sousa com a terceira melhor marca do ano no salto em comprimento

Atleta do Benfica venceu o concurso da disciplina no meeting Kurpfalz Gala.

A são-tomense Agate Sousa alcançou este sábado a terceira melhor marca do ano no salto em comprimento, ao vencer o concurso da disciplina no meeting Kurpfalz Gala, na Alemanha, com 7,03 metros, o seu novo recorde pessoal.

A atleta do Benfica, de 20 anos, assegurou a vitória na sua sexta e última tentativa, com vento +1,7 m/s, impondo-se a Assani Mikaelle (6,91) e Riecke Lea-Jasmin (6,60).

A marca obtida por Agate Sousa, que é também o novo recorde nacional de São Tomé e Príncipe, melhorou em 22 centímetros a sua anterior melhor marca, que remontava a 05 de junho de 2022.

Em 2023, o salto de Agate Sousa só fica atrás dos 7,08 da jamaicana Ackelia Smit, no passado dia 13, e da norte-americana Tara Davis Woodhall.