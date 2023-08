A suplente Carina Vanessa é titular da felicidade: "Ficar de fora foi uma motivação..."

Carina Vanessa, velocista portuguesa, integrou a estafeta mista 4x400 como suplente, estreando-se sem se estrear em Campeonatos do Mundo de atletismo

A velocista portuguesa Carina Vanessa integrou a estafeta mista 4x400 como suplente, estreando-se sem se estrear em Campeonatos do Mundo de atletismo, sem que, por isso, tenha ficado triste.

"É uma grande estreia. Depois de uma época bastante complicada, a vários níveis, sem dúvida que fiquei bastante grata por integrar a convocatória. Independentemente de correr ou não correr, estou aqui e isso é bastante gratificante", explicou a atleta do Sporting.

No entanto, a velocista natural da Amadora, de 25 anos, não escondeu, em entrevista à agência Lusa, a ambição natural dos desportistas.

"Nós queremos sempre mais e mais, queremos sempre correr, sentir a vibração de que podemos ajudar a nossa equipa, o nosso país a fazer os melhores resultados. Estive de fora, sempre pronta para entrar a qualquer momento, no entanto, vibrei bastante com a prova deles", recordou.

No Centro Nacional de Atletismo, na capital húngara, enquanto aguardava a presença de Fatoumata Diallo nas eliminatórias dos 400 metros barreiras, Carina Vanessa assegurou que este estatuto de suplente da estreante estafeta mista lusa resulta num estímulo para si.

"Ficar de fora foi uma motivação. Porque, daqui a dois anos, quero voltar, com a afirmação de que vou correr, na estafeta e, sem dúvida, vai ser o meu grande objetivo estar na prova individual", vincou.

A atleta reconheceu "falhas", nomeadamente na atribulada viagem da comitiva portuguesa, com a pernoita forçada em Frankfurt, na Alemanha, lamentando ter o regresso a Lisboa previsto para quarta-feira, antes do fim dos Mundiais.

"Estou bastante feliz. Mas, infelizmente, não vejo a final feminina dos 400 metros [marcada para quarta-feira], que era a única que me interessava", lamentou, partilhando os conselhos que deixou a Fatoumata Diallo: "corre com o coração, sem ficar afetada pelos nervos da estreia, e desfrutar de uma boa corrida".

Pouco mais de um minuto depois, Carina Vanessa que se estreou em convocatórias para Mundiais, detendo, nos 400 metros, 53,42 segundos como recorde pessoal e 54,19 como melhor marca do ano, partilhou o desanimo da eliminação da sua "grande amiga" e companheira na estafeta mista.

Apesar do apoio, Fatoumata Diallo acabou por ser eliminada dos 400 barreiras, com o sétimo lugar na quarta série das eliminatórias, com o tempo de 56,03 segundos, que lhe valeu o 26.º lugar entre as 41 presentes.