 Parlamento felicita os três novos campeões da Europa

A Assembleia da República aprovou hoje por unanimidade um voto de congratulação aos atletas portugueses Auriol Dongmo, Pablo Pichardo e Patrícia Mamona que se sagraram na semana passada campeões da Europa de atletismo em pista coberta.

"A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula-se com as vitórias alcançadas por Auriol Dongmo, Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona, bem como com a participação dos demais atletas, treinadores e restante equipa técnica e dirigentes federativos que tão bem souberam honrar as cores nacionais", refere o voto apresentado pelo presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues.

O texto destaca que, "com três medalhas de ouro e um inédito segundo lugar no quadro de medalhas, os atletas portugueses contribuíram para a melhor participação de sempre de Portugal numa edição do Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta".

"Esta consagração do atletismo nacional, confirmando a excelência da prestação já revelada em anteriores campeonatos, é o resultado do esforço que, nas última décadas, tem vindo a ser feito pelos clubes e pela Federação Portuguesa de Atletismo, em especial no que respeita à alta competição, e do empenho e da grande capacidade desportiva dos atletas nacionais", consideram também os deputados.

Este ano, Portugal conseguiu a melhor presença de sempre em Europeus de atletismo em pista coberta no campeonato que decorreu em Torun, Polónia, com a inédita conquista de três medalhas de ouro.

No dia 06 de março, Auriol Dongmo venceu a competição feminina do lançamento do peso com a marca de 19,34 metros.

No dia seguinte, na prova masculina do triplo salto, Pablo Pichardo venceu a medalha de ouro depois de um salto de 17,30 metros.

No mesmo dia, Patrícia Mamona conseguiu a terceira medalha de ouro para Portugal, ganhando a final do triplo salto feminino com a marca de 14,53 metros.

Estiveram nas galerias do parlamento os três atletas, que foram aplaudidos de pé pelos deputados, pela mesa do parlamento e pelo primeiro-ministro e membros do Governo presentes.