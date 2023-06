Kristjan Ceh é o quarto de sempre no lançamento do disco

Ceh, de 24 anos, tomou a dianteira no ranking anual do disco, ao igualar o seu rival sueco Daniel Stahl e o antigo lançador da extinta URSS Yuriy Dumchev

Kristjan Ceh, campeão do mundo do lançamento do disco, conseguiu a quarta melhor marca de sempre na disciplina, com um arremesso a 71,86 metros, em Jöhvi, na Estónia.

Ceh, de 24 anos, tomou a dianteira no ranking anual do disco, ao igualar o seu rival sueco Daniel Stahl e o antigo lançador da extinta URSS Yuriy Dumchev, ambos detentores de recordes pessoais de 71,86.

O esloveno, campeão do mundo em Oregon'2022, nos Estados Unidos, e quinto nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em 2021, ficou apenas atrás do estónio Gerd Kanter (73,38 em 2006), do lituano Virgilijus Alekna (73,88 em 2000) e do alemão Jürgen Schult (74,08 m), recordista mundial desde 1986.

Stahl, campeão olímpico em título, ficou no segundo lugar do concurso disputado hoje na Estónia, com 71,45, a sua terceira melhor marca de sempre.