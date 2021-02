Beatrice Chepkoech bate recorde mundial dos cinco quilómetros em estrada

A atleta queniana completou a prova em 4.43 minutos

Beatrice Chepkoech, detentora do recorde do mundo dos 3 mil metros obstáculos, estabeleceu hoje um novo máximo mundial dos cinco quilómetros em estrada, ao concluir a prova realizada no Mónaco em 14.43 minutos.

Chepkoech, de 29 anos, não teve oposição na prova mista disputada nas ruas do principado, retirando um segundo ao anterior recorde do mundo (14.44 minutos), que tinha sido alcançado pela holandesa Sifan Hassan, em 2019, também no Mónaco.

No setor masculino, o ugandês Joshua Cheptegei foi o mais rápido, ao completar a prova com o tempo de 13.14 minutos, ainda assim muito distante do máximo mundial de 12.51 que estabeleceu no ano passado, igualmente no Mónaco.