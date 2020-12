Autódromo do Estoril vai acolher Nacionais de estrada de atletismo

Campeonatos da modalidade vão ocorrer no circuito cascalense a 9 de janeiro de 2021

Os campeonatos nacionais de estrada de atletismo vão realizar-se no Autódromo do Estoril, por razões de segurança sanitária, devido à pandemia de covid-19, a 9 de janeiro de 2021, anunciou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

"Tendo em consideração o contexto atual de pandemia e a necessidade de proporcionar momentos competitivos aos atletas, a FPA decidiu realizar os campeonatos nacionais de estrada no Autódromo do Estoril, em vez de o fazer no Centro Nacional Desportivo do Jamor, como anteriormente, no sentido de garantir uma maior segurança a todos os envolvidos no evento", informou o organismo.

A FPA observou que o circuito cascalense "permite controlar melhor todas a entradas, saídas e percursos de circulação durante a competição" e, ao mesmo tempo, "definir um percurso de prova que cumpre os requisitos que se exigem numa competição deste nível".