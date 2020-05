Yuriy Kostetskyy assume o papel de treinador principal do Boavista

Ucraniano, de 48 anos, é um dos históricos do andebol luso, ao qual chegou em 1998.

O ucraniano Yuriy Kostetskyy, um dos melhores jogadores que alguma vez passou por Portugal - foi o segundo melhor marcador do Mundial de França"2001, com menos um golo do que o mais certeiro, o russo Eduard Koksharov - , tendo brilhando essencialmente ao serviço do ABC, clube que o trouxe para Portugal, em 1998/99, mas passando também pelo Madeira SAD - esteve no plantel campeão de 2004/05 - e o Sporting da Horta, vai assumir as funções de treinador principal no Boavista.

Kostetskyy, que chegou ao Porto na temporada passada, tendo feito parte da equipa técnica de Marco Sousa, vai agora passar a ser o responsável máximo por um clube que regressou em 2019/20 ao convívio com os grandes.

Não Perca Sporting O plano de Frederico Varandas no Sporting: prioridade a especialistas Frederico Varandas considera que o desinvestimento foi bem além das infraestruturas e pretende contratar profissionais de excelência para áreas do scouting, da análise da performance e do treino.

"O Boavista irá continuar a dar a oportunidade e a desenvolver jovens atletas nacionais, na qualidade do treino e com tempo de jogo, e o Yuriy Kostetskyy, que já tinha contrato com o clube, pelas suas características pessoais de liderança, e pelo conhecimento profundo que tem da modalidade, será o treinador principal em 2019/2020", confirmou a OJOGO Mário Ferreira, diretor da secção de andebol dos axadrezados.-Rui Guimarães