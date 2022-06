Yassine Belkaid, guarda-redes tunisino, deixa o plantel do Sporting

Andebolista tem várias possibilidades em carteira, todas fora do país, oriundas sobretudo de Alemanha e França.

Com uma Taça de Portugal conquistada, esta época, frente ao FC Porto, o guarda-redes tunisino Yassine Belkaid, de 21 anos, vai deixar o Sporting.

Tendo Leonel Maciel, recém-sagrado campeão europeu pelo Barcelona, há muito contratado - a 9 de janeiro, O JOGO dava o internacional argentino como uma forte possibilidade para os verdes e brancos -, e sendo também certa a continuidade de Manuel Gaspar, um dos guarda-redes da Seleção Nacional, há oito épocas ligado ao clube e em claro crescendo de capacidades, e ficando a terceira vaga para um atleta mais jovem, a estrutura diretiva do andebol dos leões decidiu prescindir dos serviços do natural de Hammamet, cidade onde esteve a jogar nas três últimas temporadas antes de chegar a Portugal.

O Vitória de Setúbal, no ano passado, foi a porta de entrada no país, tendo as exibições de Belkaid convencido os "olheiros" leoninos, que o contrataram. Agora, será tempo de mudar de paragens, tendo o guardião africano, de 1,97 metros, várias possibilidades, todas fora do país, mas oriundas sobretudo de Alemanha e França.