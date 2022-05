Wisla Plock no caminho do Benfica na luta pela Liga Europeia de andebol

A outra meia-final da segunda prova de clubes mais importante do calendário da Federação Europeia de Andebol (EHF) será disputada entre o detentor do troféu, o Magdeburgo, da Alemanha, e os croatas do RK Nexe.

O Benfica vai defrontar os polacos do Orlen Wisla Plock nas meias-finais da Liga Europeia, cuja final four vai decorrer a 28 e 29 de maio, em Lisboa, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado em Viena.

A outra meia-final da segunda prova de clubes mais importante do calendário da Federação Europeia de Andebol (EHF) será disputada entre o detentor do troféu, o Magdeburgo, da Alemanha, e os croatas do RK Nexe.

Pouco antes do sorteio, a EHF tinha anunciado que a final four da Liga Europeia, que contará com a presença inédita do Benfica, será disputada na Altice Arena, em Lisboa.

A Altice Arena, que tem capacidade para 12 500 lugares, surgiu como forte hipótese após o apuramento das "águias" para a fase final, tendo já acolhido jogos do Campeonato do Mundo de andebol de 2003.