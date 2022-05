Wisla Plock bate RK Nexe e termina a Liga Europeia no terceiro lugar

Os polacos do Wisla Plock conquistaram o terceiro lugar da Liga Europeia de andebol, ao vencer por 27-22 os croatas do RK Nexe, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da final four da prova.

No Wisla Plock esteve em destaque Lovro Mihic, com cinco golos marcados, seguido por Jan Jurecic, Abel Sardio e Dmitry Zhitnikov, todos com quatro remates certeiros. Do lado do RK Nexe, Gianfranco Pribetic, com cinco golos, foi o mais inconformado e o melhor marcador no encontro de hoje, na Altice Arena, em Lisboa.

O Wisla Plock, equipa que o Benfica eliminou na meia-final desta Liga Europeia, arrancou melhor para este desafio de atribuição dos terceiro e quarto lugares e colocou-se cedo na frente, conseguindo uma vantagem de três golos logo aos cinco minutos de jogo.

Os polacos mostraram-se mais eficazes na finalização na linha de sete metros e, a meio da primeira parte, a vantagem aumentava para quatro golos.

Contudo, os croatas do Nexe, com uma claque muito entusiasta nas bancadas do Altice Arena, tiveram cinco minutos finais da primeira parte de grande acerto. O guarda-redes Kuzmanovic brilhou, parando todos os remates do Wisla, e os croatas encerraram o primeiro tempo a apenas um golo de diferença dos polacos, com o marcador em 14-13 e tudo em aberto para a etapa complementar.

Tal como no arranque, o Wisla entrou melhor na partida no segundo tempo e aumentou a vantagem nos primeiros minutos, com Lovro Mihic e Abel Serdio em destaque na finalização.

A meio da segunda parte, a vantagem polaca cifrava-se em cinco golos e até final a equipa orientada por Xavier Sabates controlou o ritmo de jogo e não mais permitiu aos croatas aproximarem-se e entrarem na discussão do resultado, com o placard a fechar nos 27-22.