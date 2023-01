Vitória expressiva de Portugal com os olhos postos no Mundial de andebol

Seleção portuguesa venceu os Estados Unidos no torneio Gjensidige Cup 2023.

A seleção portuguesa de andebol venceu este sábado os Estados Unidos por expressivo 39-27, o seu primeiro êxito no torneio Gjensidige Cup 2023, integrado na participação no Campeonato do Mundo, que começa quarta-feira na Suécia e na Polónia.

Depois do desaire por 38-27, na estreia, em Trondheim, ante a anfitriã Noruega, vice-campeã mundial em 2019 e 2017, os pupilos de Paulo Pereira superiorizaram-se agora a outro dos participantes do Mundial, que vai disputar o Grupo G juntamente com Egito, Croácia e Marrocos.

Com o guarda-redes Manuel Gaspar em destaque, os lusos cedo se destacaram e aos 15 minutos já venciam por sete golos, aos 11-4, com Pedro Portela e Diogo Branquinho a destacar-se, com três golos cada.

A vantagem chegou aos nove tentos (16-7), contudo ao intervalo era de sete, fixada em 19-12: com um parcial de 3-0 a abrir, a supremacia chegou aos dois dígitos (10 golos), aos 22-12.

Com todos os jogadores a participar no encontro, a qualidade da partida ressentiu-se um pouco com tantas trocas, mas sempre com os portugueses no controlo, com Pedro Portela a sobressair no fim como o máximo marcador, com sete golos.

Manuel Gaspar, Diogo Branquinho, André Gomes, Rui Silva, Diogo Silva, Pedro Portela e Victor Iturriza constituíram o sete inicial.

Domingo, Portugal termina a sua participação, defrontando o Brasil, que integra a poule C do Mundial juntamente com a Suécia, Cabo Verde e Uruguai.

Portugal, que integra o Grupo D, defrontando a Islândia (quinta-feira), Coreia do Sul (sábado) e Hungria (16 de janeiro), vai disputar pela quinta vez o Mundial de andebol, depois das presenças em 1997, 2001, 2003, como anfitrião, e 2021.