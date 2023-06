Vitória de Guimarães é campeão e festeja subida relâmpago à Primeira Divisão

Reativando o andebol há três anos e começando pela III Divisão, projeto vitoriano não poderia ser mais ben sucedido

Volvidos três anos da reativação da secção, ao celebrar um protocolo com o Fermentões, e começando pela III Divisão, o Vitória de Guimarães garantiu a entrada direta no Campeonato Placard, depois de ganhar a fase final da II Divisão, com nove pontos.

Na quinta ronda da fase final, os minhotos, que tinham fechado portas em 1996, empataram com o Dom Fuas (20-20), que ainda aspira à liguilha, tal como o Boa Hora, e garantiram o título da II Divisão e a subida.

O equilíbrio reinou na fase final, jogada no Luso, tendo os vitorianos obtido o empate decisivo mesmo a fechar o seu quinto último jogo. No total, a equipa minhota somou três empates e um triunfo, este frente ao Boa Hora (24-21).