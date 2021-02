Villas-Boas partilha história sobre Quintana: "A melhor coisa que me aconteceu, professor"

Villas-Boas recorda uma conversa entre Quintana e o adjunto Pedro Silva.

André Villas-Boas, ex-treinador da equipa de futebol do FC Porto, recorreu este sábado às redes sociais para lembrar Quintana, guarda-redes de andebol do clube que perdeu a vida ontem, sexta-feira. O técnico recorda uma história conta pelo adjunto Pedro Silva, que foi professor de Quintana na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

"Uma vez, no fim de uma aula, ficamos sentados a conversar no sintético da faculdade. Contou-me como chegou a guarda-redes. Um dia, quando ainda estava em Havana, foram jogar fora contra alguém e o guarda-redes faltou. Ele, que jogava à frente foi para a baliza, e assim nasceu a lenda. 'Foi a melhor coisa que me aconteceu, professor' - disse-me! Uns anos mais tarde, foi descoberto pelo FC Porto num torneio no Chile", surge escrito.

"Veio para Portugal e começou a jogar no FC Porto. Foi campeão e amava a cidade e o clube. Casou com uma portuguesa e teve uma filha. Não queria sair do Porto! Era um dragão! Se não tivesse ido para a baliza naquele dia, talvez teria sido apenas mais um menino nas ruas de Havana, talvez ainda entre nós, mas sem nunca ter vivido o sonho que estava a viver quando o conheci!", completa.

Alfredo Quintana morreu aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante o treino do FC Porto, ao serviço do qual conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

Quintana, que completava 33 anos a 20 de março, foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

