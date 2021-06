Vice do Benfica pede desculpa aos adeptos pela "época medíocre" e explica Alexis Borges

Fernando Tavares diz que o andebolista, esta segunda-feira anunciado como reforço, personifica o que pretende para as modalidades do Benfica.

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades, apresentou esta segunda-feira Alexis Borges como reforço da equipa de andebol, com um contrato válido até 2025. O dirigente assumiu que 2020/21 foi uma época de poucas alegrias para as modalidades do clube e vê no internacional português uma peça essencial para a mudança de paradigma.

"É um prazer enorme ter Alexis Borges connosco. O Alexis protagoniza exatamente aquilo que pretendo para as modalidades: mais qualidade, competência, mais capacidade técnica, tática e física. Em cima disso caráter e compromisso. Temos que transformar as nossas modalidades nisso mesmo", afirmou.

"A época não foi positiva. Para as equipas masculinas, um campeonato de voleibol, embora o futsal ainda esteja em aberto, é muito curto para a dimensão do Benfica. Tenho de deixar um pedido de desculpas aos adeptos e sócios pela época medíocre que fizemos nas modalidades, embora se destaque o trabalho fantástico nas equipas femininas. Sem por em causa o compromisso, temos de fazer mais e melhor. As pessoas que me acompanham neste clube sabem que é assim. Temos de ter capacidade para tornar o Benfica mais vencedor e competitivo", apontou, deixando elogios a Chema Rodríguez, treinador da formação de andebol. "É candidato a ser um dia um dos melhores treinadores do mundo e até mesmo o melhor."

A terminar, Fernando Tavares voltou a elogiar Alexis Borges: "O Alexis representa tudo o que acho que devem ser as modalidades. É uma mais-valia extraordinária", sublinhou, rematando que, "em conjunto com outros reforços", pretende "encostar a competitividade à do FC Porto e lutar por títulos" no andebol.