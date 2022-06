"Ver alguns jogadores em dificuldade a quererem voltar para dentro do campo..."

Pinto da Costa fez um pequeno discurso à margem da entrega do troféu de campeão nacional de andebol no Museu do FC Porto.

Nesta segunda-feira, a equipa de andebol do FC Porto entregou o troféu de campeão nacional no Museu dos dragões. Daymaro Salina deu a taça a Pinto da Costa e o presidente dos azuis e brancos discursou para o plantel.

"Em primeiro lugar, é um prazer muito grande ter-vos aqui novamente, sinal de que fomos campeões nacionais. Neste clube joga-se para se ser campeão, é o objetivo número um em qualquer modalidade. Sempre que o conseguimos, é para mim uma grande alegria e uma época extremamente positiva. Se pudermos ganhar mais alguma coisa, como foi a Supertaça, muito bem, mas o fundamental, no que estamos sempre focados, é o título nacional. Queria felicitar-vos a todos: aos dirigentes que foram fantásticos com todos, ao mister e à sua equipa técnica e aos jogadores que, durante a época, com tantos jogos e viagens, com a pandemia, foram extraordinários até ao fim", começou por dizer.

"Ontem [na final da Taça de Portugal], ver alguns jogadores em dificuldade como o Rui Silva e o Victor Iturriza a quererem voltar para dentro do campo mostra bem o que é o espírito de Dragão. Isso é fundamental mantermos para que, para o ano, estejamos aqui novamente a fazer esta entrega da taça de Campeão Nacional que, repito, será sempre a prioridade do FC Porto em todas as modalidades. Desejo-vos umas boas férias, que bem merecem, e que para o ano possamos manter este espírito, esta garra e este sentido de vitória para podermos voltar a entregar aqui mais uma taça de Campeão Nacional. Obrigado a todos", terminou o dirigente máximo dos portistas.

O FC Porto sagrou-se tricampeão de andebol esta época. Venceu ainda a Supertaça e foi finalista vencido da Taça de Portugal.