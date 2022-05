Vence título pelas russas do Rostov e diz: "Também ganharíamos sem uma Europa corrupta e gay"

Yulia Managarov visou algumas atletas que optaram por abandonar o emblema da Rússia após o deflagrar da guerra

A equipa feminina de andebol do Rostov foi uma das várias que, face à invasão militar da Rússia à Ucrânia, perdeu jogadoras em protesto pelo ato bélico, que se prolonga desde 24 de fevereiro, motivadas, inclusive, pelo bloqueio colocado por entidades desportivas internacionais ao desporto russo em diversas provas e modalidades.

No entanto, mesmo desfalcada de algumas atletas, no decorrer desta época, colocando sob ameaça a candidatura ao título nacional, a equipa do Rostov ergueu mesmo o troféu e houve quem criticasse, com um tom irónico, as que bateram com a porta.

"Obrigado a todas as [jogadoras] que deixaram o nosso clube. Obrigado a todas as traidoras. Grace Zaadi, Anna Lagerquist, Eduarda Amorim, Per Johansson.... Com vocês, perderíamos [o campeonato]", escreveu Yulia Managarov, na rede social Instagram, nascida na Ucrânia, em 1998, e naturalizada russa, em 2013.

A picardia de Managarova extravasou o desporto ao tomar, depois, uma posição política de oposição à União Europeia, numa altura em que a Rússia é amplamente punida pela entidade. "Também ganharíamos sem uma Europa corrupta e gay", juntou a extrema do Rostov, revelando ter, inclusive, aversão à homossexualidade.

A equipa feminina do Rostov, assim como o CSKA, foi eliminada, na sequência de punições por causa da guerra na Ucrânia, da última edição da Liga dos Campeões, concretamente nos quartos-de-final, ficando cingida à competição interna.

O conjunto russo perdeu várias jogadoras do plantel, todas visadas por Managarova, e o próprio treinador Per Johansson, contingências que não impediram o sucesso.

Managarova é uma antiga internacional pela Ucrânia que se tornou cidadã russa e passou a representar, há quase dez anos, o país vizinho, pelo qual ganhou até medalhas nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Europeu e no Campeonato do Mundo.