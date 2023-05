"Vamos iniciar o Euro'2024 com o grande objetivo de chegar ao Main Round"

Redação com Lusa

Selecionador português diz que jogo com checos será chave

O selecionador português de andebol, Paulo Jorge Pereira, considerou que o encontro com a Chéquia será "chave" na ronda preliminar do Euro'2024, após o sorteio desta quarta-feira ter agrupado Portugal com checos, Dinamarca e Grécia.

"A Chéquia é uma seleção também de alta rotação - não podemos esquecer que venceram a Islândia no jogo de qualificação, em casa, terminando a fase de apuramento empatados -, o que nos permite pensar que teremos que fazer um jogo muito competente para vencer. Arrisco dizer que este será o nosso jogo chave", referiu.

Citado pela assessoria de imprensa de Federação Portuguesa de Andebol (FPA), Paulo Pereira considera que "a Dinamarca dispensa apresentações", até porque é tricampeã mundial em título, pelo que espera "um jogo de alta rotação, à imagem do que aconteceu nos Jogos Olímpicos" Tóquio'2020.

"Apesar de me recordar que ao intervalo desse encontro estávamos bastante equilibrados, mas, na segunda parte, a Dinamarca acabou por segurar a vitória", afirmou.

A Grécia, que será o primeiro adversário no Grupo F da ronda preliminar, "é uma equipa novata neste tipo de competições", uma vez que se vai estrear, "com toda a emoção que isso traz a uma nação", mas Paulo Pereira garante que os portugueses estão "obrigados a vencer este jogo".

"Vamos iniciar este Euro'2024 com o grande objetivo de chegar ao Main Round, tendo em conta que isso nos poderá proporcionar a oportunidade de disputar um torneio pré-olímpico, e, posteriormente, melhorar o sexto lugar [de 2020], o que não será fácil, tendo em conta que cada vez existem melhores seleções e, consequentemente, um maior equilíbrio, mas nós gostamos disso", afirmou.

Na sua terceira presença consecutiva no Europeu de andebol, Portugal vai jogar a ronda preliminar em Munique, procurando chegar à ronda principal, como conseguiu em 2020, quando alcançou o sexto lugar, a sua melhor classificação de sempre.

A seleção portuguesa estreia-se frente à Grécia em 11 de janeiro de 2024, e defronta dois dias depois a Chéquia, fechando a ronda preliminar em 15 de janeiro, com a Dinamarca.

As duas primeiras equipas das poules qualificam-se para a ronda principal do Euro'2024 de andebol, que se disputa de 10 a 28 de janeiro de 2024, na Alemanha, sendo a primeira vez que um Europeu com 24 equipas é jogado em apenas um país.