"Vamos continuar a perseguir o nosso sonho", diz Paulo Jorge Pereira

Declarações de Paulo Jorge Pereira, selecionador de Portugal, após a vitória sobre a Argélia nesta segunda-feira. A seleção portuguesa vai agora defrontar a Noruega na ronda principal.

Próxima fase: "As coisas nunca deixaram de ser possíveis. Vamos continuar a perseguir o nosso sonho, como dissemos desde o início."

Passagem à ronda principal com seis pontos: "Não podia mesmo ser melhor. Era quase impossível fazer melhor. Estou muito contente hoje, conseguimos rodar os atletas, equilibrar os minutos. Temos essa preocupação de equilibrar o tempo de jogo, porque estamos a pensar no Mundial, mas também no pós-Mundial, porque os jogadores continuam a sua vida profissional. Mas sem nunca pôr em causa a vitória no jogo."

Portugal pode ser mais forte do que a Noruega, próximo adversário? "Claro que acredito. Já no ano passado podíamos ter vencido a Noruega, num jogo em que não estivemos tão eficazes. Mas vamos tentar corrigir e ver as coisas a melhorar nesse sentido. Acreditamos plenamente que podemos vencer, mas sabendo que vamos jogar com uma das melhores equipas do mundo. Mas está ao nosso alcance se fizermos as coisas bem."