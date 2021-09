"Vamos começar com ritmo de competição, o FC Porto só teve jogos particulares"

Declarações do treinador do Benfica, Chema Rodríguez, sobre a meia-final da Supertaça de andebol, com o FC Porto. O jogo está marcado para as 17 horas deste sábado

Este fim de semana, na Nazaré, joga-se o primeiro clássico da época a valer, numa partida marcada para hoje, às 17 horas, entre FC Porto e Benfica. Antes, às 15 horas, disputa-se o Sporting-Águas Santas. São as meias finais de um novo modelo competitivo da Supertaça.

Em declarações à BTV, o treinador do Benfica, Chema Rodríguez, falou das expetativas para o confronto com o atual campeão nacional.

Sobre o jogo: "Estou à espera de uma partida muito competitiva. Eles mudaram muitos jogadores, nós também. É um rival, é uma equipa que tem ganhado muitos títulos nos últimos anos. Vamos tentar estar sempre dentro do jogo e do resultado, e esperar que os detalhes caiam para o nosso lado",

Mais ritmo: "Vamos começar com ritmo de competição. Já tivemos dois jogos [na EHF European League com o Kriens Luzern] e o FC Porto só teve jogos particulares. Isso pode ajudar-nos, mas o FC Porto é um rival complicado, que joga muito bem. Tem um treinador e um plantel muito bons, mas somos o Benfica. Vamos tentar ganhar e estar na final"