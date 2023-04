Vai haver jornada de clássico e de (quase) decisão do feminino em andebol

Reunião entre a Direção da federação e o Conselho de Arbitragem levou este a reconhecer-se incapaz de nomear. Estatutos permitem que a Direção nomeie

Todos os jogos de andebol dos próximos dias 22, 23 e 25, entre os quais o Benfica-FC Porto, do Campeonato Placard, mas também um Benfica-Madeira SAD, em femininos, que pode praticamente ditar o campeão - se as encarnadas vencerem - deverão ter árbitros, o que permitirá a realização dos mesmos.

Uma reunião entre a Direção da Federação de Andebol de Portugal (FAP) e o Conselho de Arbitragem levou este, ao que O JOGO apurou, a reconhecer-se incapaz de nomear os árbitros. Segundo os estatutos, nestas situações a Direção da FAP tem poder de nomeação e irá exercê-lo, com o apoio das associações regionais, que já terão garantido a presença dos árbitros. Deste modo, e salvo nova reviravolta, todos os encontros agendados para os dias da "greve" irão realizar-se.

A posição da Associação Portuguesa de Árbitros e Oficiais de Mesa de Andebol (APAOMA) foi revelada em comunicado enviado à Direção da Federação de Andebol de Portugal (FAP) a 12 de abril e dirigida ao presidente Miguel Laranjeiro, assumindo que "sensibilizou os 32 Quadros de Arbitragem de Elite para que solicitassem dispensa de funções nos dias 22, 23 e 25 de abril de 2023, assumindo a inteira responsabilidade da ação coletiva e de outras semelhantes", isto por os árbitros se sentirem "desconsiderados, marginalizados e desrespeitados pela FAP", acusada de "falta de proteção, apoio e defesa pública" face a "calúnias e injúrias de instituições desportivas e pessoas singulares".

Sem nunca antes aludir aos tricampeões nacionais, o comunicado da APAOMA rerfere também: "Reforçamos ainda que não será um pseudodirigismo, erroneamente apelidado de desportivo, - que sublinhamos que não deve, em caso algum, confundir-se com a nobre instituição Futebol Clube do Porto - que de forma letal tenta afetar o desporto puro, são e genuíno e que contribui para o crescimento do conhecimento humano e civilizacional, numa sã, fraterna e pacífica interação universal entre povos e culturas, que nos desviará do juízo ético da honradez, honestidade e lealdade, propósito único que vincada e educacionalmente, nos transmite o espírito do ideal olímpico sobre o desenvolvimento moral, físico e cultural dos povos".