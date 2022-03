Portugal tem um trio crescido que está a encantar a Europa do andebol

Porto, 24/02/2022 - O Fc Porto recebeu esta tarde o CS Dinamo Bucareste no Dragão Arena na 12ª jornada do Grupo M da Liga dos Campeões 2020/21. Daymaro Salina (Ivan Del Val/Global Imagens)

FC Porto (Liga dos Campeões), Benfica e Sporting (Liga Europeia) seguiram de forma rara para os oitavos de final.

FC Porto, na Liga dos Campeões, Benfica e Sporting na Liga Europeia, passaram as respetivas fases de grupos, situação, senão inédita - registos de temporadas mais antigas não existem -, rara e, seguramente, nova nos mais recentes moldes das competições da EHF (Federação Europeia de Andebol).

O FC Porto - que ao empatar em Flensburgo (Alemanha) beneficiou depois da saída de cena dos ucranianos do Motor - avança na maior prova de clubes do mundo pela terceira época consecutiva e, nos oitavos de final, poderá apanhar uma de duas equipas, Montepellier (França) e Pick Szeged (Hungria), sendo certo que haverá um regresso a "casa": ou o lateral-esquerdo Gilberto Duarte, no caso dos gauleses, no que será um segundo retorno ao pavilhão onde foi um dos três verdadeiros heptacampeões e à presença de um clube onde jogou nove temporadas, ou o central Miguel Martins, que deixou o emblema de que é adepto confesso na final da pretérita época, ao cabo de oito anos de dragão ao peito e quatro campeonatos ganhos, isto se forem os magiares.