Ulisses Pereira e a derrota de Portugal: "A Alemanha foi melhor e ainda nos falta dar um passo em frente"

Treinador da Seleção Nacional feminina analisou o resultado na segunda mão do play-off de acesso ao Mundial'2021, na qual Portugal perdeu e foi eliminado.

Derrota com a Alemanha: "Estivemos à frente por dois golos a meio da primeira parte, depois com a lesão de uma jogadora sentimos mais dificuldades. A Alemanha ao passar para a frente sentiu-se mais confortável. No conjunto da eliminatória, estivemos um terço do tempo à frente, mas não ficamos contentes com isso. Perdemos todos e estamos todos tristes. A Alemanha foi melhor e ainda nos falta dar um passo em frente. O campeonato em Portugal é amador e isso significa que nos falta uns degraus quando jogamos com equipas destas. Por isso, tenho orgulho nas minhas jogadoras."

Quebra física na segunda parte: "Na segunda parte, o desgaste físico fez-se sentir e isso tem a ver um pouco com o facto de a pandemia causar altos e baixos na nossa competição interna, enquanto que na Alemanha se joga mais a nível profissional e as jogadoras são todas testadas. As jogadoras não são supermulheres. Em Portugal, elas treinam, estudam, trabalham, chegam a casa à meia-noite e fazem-nos por paixão. Houve desgaste físico e isso notou-se nos últimos 15 minutos. Temos de ter mais jogadoras a jogar nas principais ligas da Europa, para que consigam ter mais rotinas e todas as semanas jogos competitivos."