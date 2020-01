Tudo se resume a uma palavra: orgulho!

NO LUGAR DO ADEPTO - Opinião de Gilberto Duarte

A campanha da Seleção Nacional de andebol, tudo o que tem feito, o compromisso que os jogadores têm revelado, a capacidade de entreajuda, a demonstração de força, tem sido algo de extraordinário.

Devo começar por assumir que, para mim, é muito mais fácil jogar do que escrever, mas depois de ponderar um pouco decidi aceitar este convite de O JOGO e cá estou a arriscar.

Como mais um adepto, admito que sou sofredor, bastante sofredor, até, sinto uma enorme gratidão por tudo aquilo que os meus colegas nos estão a oferecer, a nós, portugueses. Tenho percebido um vibrar sincero, genuíno, até de pessoas que provavelmente nem sabiam com quantos jogadores se joga andebol e hoje estão mobilizadas a acompanhar tão brilhante percurso neste campeonato da Europa.

A Europa, acreditem, olha hoje para Portugal como uma potência em crescimento. E a maioria nem sabe a qualidade que temos nos escalões inferiores

Haja o que houver, esta presença de Portugal no Europeu de 2020 já está gravada na história da modalidade do nosso país. Haja o que houver, embora acredite que venha a haver mais. Mas já lá voltarei, é apenas uma questão de ler mais umas linhas até lá abaixo.

Primeiro, estando eu em França e tendo, antes de chegar ao Montpellier - ao qual agradeço, em especial ao treinador Patrice Canayer, ter-me dado um dia para ir a Trondheim - , jogado na Polónia e em Espanha, quero dizer que sinto também o enorme respeito que a Europa do andebol tem neste momento pela nossa seleção. É um gosto imenso ouvir rasgados elogios e até ter de responder a perguntas sobre esta ascensão da modalidade.

Não Perca Futebol Internacional Mãos ao alto: isto é um assalto para vermos o Messi A expectativa gerada pelo Ibiza-Barcelona, referente aos 16 avos da Taça do Rei, foi tanta que o clube balear acabou por ser vítima de larápios que levaram alguns bilhetes, entretanto anulados

A Europa, acreditem, olha hoje para Portugal como uma potência em crescimento. E, acho eu, a maioria deles nem sabe a qualidade que temos nos escalões inferiores - não nos esqueçamos de que os nossos sub-19 e sub-21 foram quartos classificados nos respetivos Mundiais do ano passado. E, desses, dois já estão a jogar na Seleção A: o André Gomes e o Luís Frade.

Este é, sem dúvida, um momento incrível.

Outra coisa que a mim me toca particularmente é esta capacidade de motivação, até de inspiração, que a campanha dos "Heróis do Mar" está a ter nos mais jovens, mesmo em crianças pequenas, que, desta forma, podem ir para a escola a falar no Ferraz, no Miguel Martins, no Quintana, no Portela, no Branquinho, no Alexis, no Areia ou noutro qualquer. Vejo isso nas redes sociais, leio muito no Twitter. É uma oportunidade de ouro para atrair mais praticantes, para fazer crescer, também em número de jogadores, o andebol nacional.

Há, no meio desta alegria, um desgosto: a ausência, o quase total silêncio, da televisão pública. Deixando o meu reconhecimento a quem, como O JOGO, mas não só, está no terreno desde a primeira hora a acompanhar a presença da Seleção Nacional na Noruega e, agora, na Suécia, é inegável que as transmissões dos jogos em sinal aberto teriam abrangido um leque de pessoas bem mais elevado e de uma outra forma, a visual.

A tal tarefa de atrair mais praticantes sairia reforçada e, até a nível de potenciais novos patrocinadores, o andebol teria ainda mais a ganhar. A ajuda da transmissão na TV pública seria, a meu ver, gigantesca. É uma pena, é mesmo lamentável, é, se calhar, ainda que de forma indireta, até um grave prejuízo para a modalidade.

Não Perca Sporting Plata estava desolado, queria sair, mas tudo mudou e vai ter visita especial Após três meses em que somou apenas 20 minutos pela equipa de Sub-23, o internacional pelo Equador estava desolado e queria sair. Recuperou a confiança e sente que agora depende de si mesmo.

Devo dizer, por uma questão de justiça, que este trabalho extraordinário da Seleção Nacional tem ponto de partida nos clubes. Ou seja, as atuações, especialmente de FC Porto e Sporting nas competições europeias, mas também de Benfica e Madeira, que jogam igualmente as provas da EHF, são um contributo importante para o trabalho que depois é potenciado pelo nosso selecionador, Paulo Jorge Pereira, e respetiva equipa técnica.

E agora, se me leram até aqui, chegam às tais linhas: há que continuar a acreditar e a sonhar com esta equipa até ao fim. Fizeram-nos sonhar desde o início, não será agora que iremos parar.

A derrota de anteontem - contra uma equipa, a Islândia, com jogadores de topo mundial, ou então não estaria entre as 12 melhores seleções da Europa - é para esquecer rapidamente. E o tempo em que foi lembrada, que tenha sido para detetar erros e arranjar soluções para os ultrapassar.

De resto, lembrem-se, e agora escrevo especialmente para vocês, jogadores, de que vencemos a França duas vezes em nove meses, ou então, duas vezes nos últimos três jogos, podem escolher, fiquem à vontade. Recordem-se também de que, em plena Malmoe Arena, derrotaram a Suécia por dez golos! E não, nesta parte não estamos a falar de sonho, mas sim de realidade: vocês fizeram o jogo perfeito. Foi lindo, arrepiante.

Não Perca FC Porto Um raio-x complicado no meio-campo do FC Porto As vitórias foram disfarçando a baixa produção da dupla, mas Conceição nunca escondeu algum desconforto com isso e nos últimos jogos apostou com mais frequência num sistema com três médios

A Suécia, a seleção que se pode orgulhar de ter mais campeonatos da Europa (quatro) e que é ainda a vice-campeã europeia, foi totalmente desmontada por vocês, companheiros! Foi um jogo épico e que me fez sentir tanto orgulho de ser português.

Por isso, por esse orgulho que hoje em dia muito mais gente nutre por vocês, há que manter a união, a força de vontade, o foco, o ir jogo a jogo, passo a passo, o lutar até para lá da última gota de suor, como têm feito desde o início, e nunca, jamais, desistir.

Quero ainda que saibam que aqui fora, nós, adeptos, continuamos a sonhar, a apoiar-vos incondicionalmente e a ter a crença de que vocês, já que são os "Heróis do Mar", vão dobrar todos os cabos das tormentas. Por isso, e especialmente para toda a equipa, quero terminar com uma palavra: orgulho!