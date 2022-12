Treinador do Granollers avisa: "Contra um adversário tão bom como o FC Porto..."

Redação com Lusa

FC Porto vai defrontar o Granollers, finalista vencido da Taça do Rei e vice-campeão de Espanha, na primeira meia-final da edição inaugural da Supertaça Ibérica, no sábado (14h45).

O treinador do Granollers, António Rama Garcia, destacou o "físico da equipa do FC Porto", que tem "mais quilos e centímetros" do que a sua, e a estratégia para o jogo de sábado passa por "tentar ser mais rápido e provocar o erro".

António Rama Garcia destacou o nível elevado da Supertaça Ibérica, com equipas da Liga dos Campeões e da Liga Europeia, e lamentou a ausência de quatro dos seus jogadores, por lesão, "algo que numa equipa com o plantel curto é sempre um problema".

Para a formação do Granollers, a chave do jogo com o FC Porto reside na sua baliza, onde estará o brasileiro Rangel Luan da Rosa, que considerou o campeão português uma equipa "muito física, que joga há anos com um grupo coeso e o mesmo treinador".

"Contra um adversário tão bom como o FC Porto, a baliza tem que estar ao nível muito alto", disse Rangel Luan da Rosa, apontado como principal preocupação defensiva "a potência dos remates" dos dragões e as trajetórias longas.

O chileno Estebán Salinas antevê "um jogo atrativo" contra o FC Porto, que "tem centrais muito inteligentes, um jogo muito físico, com pivôs muito fortes, mas ressalva que a equipa do Granollers também tem os seus argumentos.

O pivô chileno elogiou ainda o nível da primeira edição da Supertaça Ibérica, com equipas de Champions e da Liga Europeia, e formulou o desejo de, apesar das baixas no Granollers, "jogar ao melhor nível e deixar uma boa imagem".

A Supertaça Ibérica é um torneio que colocará, pela primeira vez, frente a frente os campeões nacionais e os detentores das Taças de Portugal e Espanha, e decorrerá sábado e domingo no Centro Desportivo Ciudad Jardin, em Málaga.