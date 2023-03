Treinador do Flensburgo recusa relaxamento: "Temos de jogar com a mesma atitude..."

Declarações de Maik Machulla, treinador do Flensburgo, após a vitória em casa do Benfica (39-26), em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol.

Vitória folgada: "Jogámos muito bem nos primeiros minutos, conseguimos encontrar as melhores soluções no ataque. Defendemos muito bem também, sempre compactos e com importantes defesas do Benjamin Buric".

Benfica tem desvantagem de 13 golos para a segunda mão: "Não vamos relaxar. Temos de jogar o segundo jogo com a mesma atitude e força que mostrámos hoje. É um resultado muito bom e agora vamos jogar em Flensburgo. Sabemos o que temos de fazer e vamos tentar vencer novamente".