Treinador do Benfica arrisca, pelo menos, um mês de suspensão

Conselho de Disciplina reúne esta terça-feira e decidiu analisar o comportamento de Chema Rodríguez, treinador do Benfica, que arrisca sanção pesada

Mesmo que no relatório dos árbitros, no espaço da disciplina, esteja assinalado um "NÃO"; e que no escrito pelos delegados só exista uma leve referência ao sucedido, o Benfica-Sporting de sábado, na Luz, dos quartos de final da Taça de Portugal, ganho pelos verdes e brancos por 30-34, vai ser analisado do ponto de vista disciplinar e o técnico dos encarnados, Chema Rodríguez, arrisca, pelo menos, um mês de suspensão.

des impróprias do espanhol para com o homólogo Ricardo Costa, no final do Benfica-Sporting de sábado, para a Taça de Portugal, serão analisadas por via das imagens disponíveis.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação de Andebol de Portugal (FAP), apurou O JOGO, reunirá esta terça-feira e, por entre outros casos, o dérbi será analisado com minúcia, utilizando as imagens disponíveis. Recorde-se que, pouco após o som da buzina, aparentemente já com os árbitros - Rúben Maia e André Nunes - nos balneários, Chema Rodríguez dirigiu-se a Ricardo Costa, homólogo do Sporting, puxando-lhe a camisola e dando-lhe dois safanões, agarrando-o pela zona dos colarinhos. Agressão que o Benfica negou, mas que é clara no vídeo, e estranha, uma vez que as relações entre os dois treinadores sempre foram de grande cordialidade.

Artigo25.º - O agente desportivo que ofender o corpo ou a saúde [de outro agente] será punido com suspensão de 1 a 10 anos, salvo o disposto no artigo 37.º.

Artigo 37.º - [...] Seja praticada em circunstâncias que diminuam sensivelmente a culpa do agente, este será punido com suspensão de de 1 mês a 1 ano

O Regulamento Disciplinar da FAP, no artigo 25.º, diz que "o agente desportivo que ofender o corpo ou a saúde" de outro elemento do jogo "será punido com suspensão de 1 a 10 anos, salvo o disposto no artigo 37.º". Este explica que perante "circunstâncias, designadamente de natureza desportiva, que diminuam sensivelmente a culpa do agente", este "será punido com suspensão de 4 a 18 jogos ou de 1 mês a 1 ano". Sendo a pena inicial pesada - Chema, de saída no final da época, não se sentaria mais no banco do Benfica -, será o CD a decidir se existem atenuantes para o seu comportamento. Mesmo aplicando o artigo 37.º, ficam dúvidas: o Benfica só terá mais sete jogos, o último a 3 de junho. E sábado estará em Águas Santas, dia 23 recebe o FC Porto e a 27 de maio visita o Sporting.