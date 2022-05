Treinador de andebol do Sporting critica o FC Porto: "Não vale tudo para ganhar"

Ricardo Costa, treinador do andebol do Sporting

Ricardo Costa voltou a falar sobre o clássico realizado no passado fim de semana.

Três dias depois do clássico entre Sporting e FC Porto, que os dragões venceram, por 28-29, no Pavilhão João Rocha, Ricardo Costa, técnico leonino, voltou a referir-se à partida e teceu críticas contundentes ao adversário.

"Queremos muito conquistar o melhor lugar possível, o que passa por ganhar as quatro finais que temos, a começar já pelo jogo em Águas Santas. O último jogo trouxe-nos muitos problemas, uma vez que perdemos alguns jogadores que, provavelmente, não vão jogar mais até ao final da época", disse o treinador.

"Foi um jogo demasiado violento e duro e acredito que não vale tudo para ganhar", criticou o pai de Martim e Kiko Costa, referindo: "Jogamos com grandes equipas a nível europeu e nem aí são permitidos estes comportamentos. Não é por acaso que a equipa com quem jogámos tem dificuldade em se manter dentro de campo na Champions League".

Ricardo Costa terminou as declarações publicadas esta terça-feira no site do clube com uma chamada de atenção. "Aqui, por vezes, é permitido um nível de dureza que ultrapassa o normal. É um momento de preocupação, pois em primeiro lugar está a saúde dos nossos atletas", alertou.