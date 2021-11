Treinador de andebol do Benfica: "Depois do Sporting, foi muito duro. Está a custar"

Declarações de Chema Rodríguez, treinador da equipa de andebol do Benfica, e Lazar Kukic, jogador, após a derrota por 25-33, frente ao GOG, jogo da quarta jornada do Grupo B da Liga Europeia, realizado esta terça-feira no Pavilhão N.º 2 do Estádio da Luz.

Jogo com o Sporting deixou marcas: "Depois do jogo com o Sporting, em que tínhamos muitas expectativas, foi muito duro para a equipa. A partir daí, está a custar-nos levantar a cabeça. Há três semanas, pensava que isto não seria uma realidade. É uma equipa totalmente diferente. Às vezes, estas coisas acontecem, quando os jogadores perdem a confiança ou estão inseguros. Qualquer pequeno erro converte-se num mundo e parece que estamos a fazer tudo mal. Creio que não é assim."

Análise: "Hoje, dentro de tudo o que se possa pensar, fizemos um bom jogo, mas falhámos muitos remates em situações muito claras. Sabíamos que era uma equipa difícil e, se não estamos bem, é mais complicado ainda. Não é o problema de termos feito um mau jogo, mas sim um mau jogo no sentido da eficácia."

Segundo tempo um pouco diferente: "Na segunda parte, estivemos um pouco mais efetivos e, mesmo assim, falhámos muitos golos. Temos de continuar a trabalhar e a lutar. Estou certo de que nos vamos levantar e voltar a ser a mesma equipa."

--

Declarações de Lazar Kukic, jogador do Benfica

"A derrota com o Sporting doeu muito. Sabemos que era muito importante para o nosso campeonato, mas, depois disso, tínhamos de levantar a cabeça e não conseguimos. Parece que estamos numa crise, mas estou certo de que nos vamos levantar e seguir em frente, pois faltam muitos jogos.

A primeira parte foi decisiva. Nos primeiros 10 minutos eles foram superiores e marcaram muitos golos fáceis. Falhámos muito no ataque, parecia que estávamos perdidos nos primeiros 10 minutos."