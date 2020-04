"Trabalho para chegar à final-four da Champions de andebol"

ENTREVISTA - Mariana Lopes, de 25 anos, joga no Thuringer Handball Club, da Alemanha, com o qual tem mais um ano de contrato, e é considerada a melhor andebolista portuguesa da atualidade.

Mariana Lopes, meia-distância de 1,73 m, está para o andebol feminino português como Gilberto Duarte está para o masculino. Natural de Aveiro, chegou à primeira equipa do Alavarium com apenas 15 anos e, aos 21, já formada, aceitou os apelos que vinham do exterior: em 2016/17 e 2017/18 jogou no Boden Handboll, da Suécia; em 2018/19 no SV Union Halle-Neustadt, da Alemanha, e agora está no Thuringer.

Como se deu a mudança para o estrangeiro?

-Com 17 anos, tive a minha primeira proposta para o estrangeiro, durante uma competição da Seleção júnior. Foi nesse momento que percebi que era possível seguir uma carreira de jogadora profissional. Tinha uma decisão importante a tomar e acabei por escolher fazer o curso superior para o qual tinha acabado de ser admitida e depois seguir o meu sonho, o andebol. Ao final de quatro anos, com um diploma em Fisioterapia e três títulos de campeã nacional, segui a minha aventura e escolhi a Suécia.

O que encontrou por lá?

-Encontrei um ambiente profissional, com treinos bidiários e uma intensidade mais elevada, que me fez evoluir e superar-me diariamente. As maiores dificuldades para mim foram adaptar-me à alimentação e, principalmente, ao clima. A cidade onde vivi encontra-se quase no Círculo Polar Ártico, o que significa que chega a ter apenas uma hora de sol no inverno, e uma hora de noite no verão. Para além das temperaturas negativas, onde o máximo que vivi foram -35 graus. Não foi fácil manter a motivação e continuar a lutar, mas tive a sorte de ter o meu marido comigo, que também é meu personal trainer e treinava os seniores masculinos na III Divisão, que sempre me apoiou e me levou a dar o máximo para superar qualquer obstáculo. Apesar de todas as dificuldades, foi o concretizar de um sonho, por isso só podia estar feliz.

Como aconteceram, depois, as diversas mudanças de clube?

-Quando ainda estava em Portugal, tive alguns agentes interessados em ajudar-me a dar o salto para o estrangeiro. Com a ajuda de uma agente consegui ter algumas propostas interessantes, uma delas o Boden Handboll, na Suécia. No segundo ano fui a melhor marcadora do campeonato sueco, o que fez com que surgissem propostas de equipas em campeonato aliciantes. Passei então a representar o Halle Wildcats, na Bundesliga, um clube muito profissional, com boas condições para continuar o meu desenvolvimento. No final dessa época fui a melhor marcadora da Bundesliga, o que voltou a atrair a atenção de clubes melhores, um deles o Thuringer HC, campeão nacional oito vezes nos últimos dez anos. Assinei então contrato pelo THC por dois anos.

De alguma forma, pode comparar-se o andebol em Portugal e na Alemanha?

-Esta comparação nunca é justa, porque não é comparável. A Alemanha é a federação com maior número de praticantes de andebol na Europa, com equipas profissionais ou semiprofissionais até à terceira divisão feminina, com audiências de cerca de 3000 pessoas em finais e com várias equipas na primeira divisão a superarem um milhão de euros de orçamento. Infelizmente, Portugal está longe desta realidade, portanto o andebol também.

Quais são as principais diferenças?

-O campeonato é mais rápido, intenso e físico. Há muitas jogadoras estrangeiras e a idade média da Bundesliga é muito alta, o que faz com que seja também um campeonato muito experiente. Em Portugal, é algo que não pode acontecer, porque as atletas não conseguem ser apenas jogadoras e têm de perseguir uma carreira noutra área, tendo de abandonar o andebol em idades precoces ou tendo volumes de treino muito baixos.

Como se sente na pele de melhor jogadora portuguesa?

-Não sei se sou a melhor jogadora portuguesa, mas considero-me uma das mais experientes na atualidade. Sinto uma enorme responsabilidade e tento passar alguma dessa experiência às jogadoras mais novas. Trabalho todos os dias para ser melhor e tentar chegar à final-four da EHF Champions League um dia.

"JÁ TENHO SAUDADES DA BOLA"

Como está a situação da covid-19 na Alemanha e como tem vivido a situação foi algo que O JOGO também quis saber. "O campeonato foi cancelado, mas a final da Taça seria em maio e ainda não sabemos se irá ser adiada ou cancelada. A minha equipa já não está a treinar e foi-nos permitido voltar a casa. Neste momento estou em Aveiro, ainda em isolamento, mas mais perto da minha família. Continuo a treinar para manter a forma, mas, infelizmente, o treino específico de andebol não consigo fazer. Espero que esta situação se resolva o mais rapidamente possível para voltar a jogar, porque já tenho saudades de bola", respondeu a lateral-esquerda/central.