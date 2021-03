Torneio pré-olímpico: França vence a Croácia e confirma favoritismo

Na segunda jornada, a realizar sábado e que pode já definir quais as seleções apuradas, Portugal defronta a Croácia (17h30) e a França a Tunísia (20h00)

A seleção francesa venceu esta sexta-feira por 30-26 a Croácia, em Montpellier, para a jornada inaugural do segundo torneio pré-olímpico para Tóquio'2020, e confirmou credenciais para ocupar uma das duas vagas em disputa.

A Croácia entrou bem no encontro, chegou ao intervalo a vencer por 15-12, aumentou a vantagem para cinco golos aos 17-12 e esteve na liderança do marcador até aos 48 minutos, altura em que a seleção gaulesa anulou a diferença e empatou a 23-23.

Após igualdades até aos 25-25, a França impôs-se com um parcial de 5-1, com golos de Kentin Mahe (2), Ludovic Fabregas e Melvyn Richardson (2), contra apenas um de Ivan Cupic, e concretizou a reviravolta, "fechando" o jogo aos 30-26.

O croata Ivan Cupic foi o melhor marcador do encontro, com 10 golos, seguido à distância pelo compatriota Ivan Martinovic e pelos franceses Dika Mem e Kentin Mahe, todos com cinco.

Com o triunfo frente à Croácia, numa partida que opôs duas seleções que já conquistaram o título olímpico, a França "colou-se" a Portugal no topo da tabela classificativa do segundo torneio pré-olímpico, com dois pontos cada.

No encontro que abriu o torneio, e no início do qual foi homenageado Alfredo Quintana, Portugal venceu por 34-27 a Tunísia, tendo André Gomes marcado o ritmo ofensivo, com sete golos, e o guarda-redes Gustavo Capdeville "fechado" a baliza.

Na segunda jornada, a realizar sábado e que pode já definir quais as seleções apuradas, Portugal defronta a Croácia (17h30) e a França a Tunísia (20h00). Caso Portugal e França vençam os seus jogos garantem a presença em Tóquio'2020.