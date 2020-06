"Todos os jogadores e treinadores tiveram uma compreensão muito grande"

José Costa, presidente do Avanca há 21 anos, deixa elogios à atitude de atletas, treinadores e funcionários num período de grandes apuros para todos.

A preparar-se para cumprir a sexta temporada consecutiva na I Divisão - a oitava nas últimas nove - o Avanca tem-se estabilizado entre a elite do andebol português, porém, não sendo diferente dos outros emblemas das várias modalidades, foi apanhado pela covid-19. "Fomos surpreendidos, mas fizemos alguma reuniões com os atletas, houve compreensão da parte deles e, perante isso, dividimos as dificuldades no sentido de manter o clube com a estabilidade económica e financeira necessária para começar a próxima época de forma descansada", assegurou a O JOGO José Costa, com o presidente dos avancanenses a falar numa "redução do orçamento na ordem dos 25% na próxima temporada de forma a que, como sempre, o Avanca cumpra com todas as obrigações".

Salientando que "todos os atletas e treinadores tiveram uma compreensão muito grande" e que "o clube estará sempre grato perante esta atitude", José Costa reconheceu que "houve layoff para os atletas profissionais" e que "os amadores também aceitaram reduzir", isto quando "fecharam os pavilhões, a 21 de março". "O mesmo aconteceu com os quatro funcionários", disse.

Sobre os patrocinadores, o líder do clube da pequena freguesia de Estarreja, com pouco mais de seis mil habitantes, falou em desistências. "Na próxima época teremos que repensar tudo muito bem. Sabemos que um ou outro vai desistir e houve mais dois que ficaram admirados com o facto de não ter havido campeão e do campeonato não ter sido homologado", sublinhou, garantindo: "Mesmo que as empresas não consigam pagar, não vamos retirar os patrocínios das camisolas. Será uma forma de gratidão e reconhecimento pelo apoio ao longo destes anos".

Por outro lado, José Costa revela também otimismo. "Se acredito que vamos conseguir outros patrocinadores? Eu acredito que vamos trabalhar para arranjar mais alguns, mas também tenho a noção de que ainda não começamos a ver a luz a fundo do túnel, vai depender da evolução da economia", atirou.