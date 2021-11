Declarações no final do jogo Benfica-Cocks (37-23), da quinta jornada do Grupo B da Liga Europeia de andebol, realizado hoje no Pavilhão N.º 2 da Luz, em Lisboa.

Chema Rodríguez (treinador do Benfica): "Começámos muito bem a primeira parte, definimos bem no contra-ataque e isso colocou-nos cedo em vantagem Tivemos depois uma quebra, mas continuámos a trabalhar e na segunda parte estivemos sempre por cima. Tivemos alegria a jogar, o que não tinha acontecido nos últimos jogos, em que tivemos algum azar.

Foi bom a equipa sentir-se confortável e esperamos que a partir de agora possamos sair desta fase menos boa. Os jogadores estão a trabalhar de forma espetacular durante a semana, e sabemos que quando trabalhamos os resultados acabam por surgir.

Estar em primeiro do grupo é bom, estamos com possibilidades em todas as competições. Como disse, queremos treinar bem e tentar sempre ganhar o jogo seguinte. Queremos amealhar pontos e no final logo veremos onde estamos. Vamos dar tudo para ganhar todos os jogos e, se assim for, no final vamos lutar por títulos, garantidamente".

Ole Ruhn (jogador do Benfica): "Tivemos semanas difíceis e agora temos de nos reerguer. Hoje, conseguimos um bom resultado e mostrámos o que somos capazes de fazer: estivemos bem a defender, duros e consistentes, e jogámos rápido no ataque.

Quanto à minha prestação, dependo sempre da equipa e hoje as coisas correram bem, criámos boas hipóteses e fiz o meu trabalho. Agora, vamos tentar que este tenha sido um primeiro passo de uma nova fase e que possamos manter este ciclo com vitórias".