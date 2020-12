Tiago Sousa num grupo de 22 atletas da Seleção Nacional de andebol

Fábio Magalhães é o jogador português em atividade com mais internacionalizações

Paulo Jorge Pereira deu esta segunda-feira a conhecer os atletas que integrarão o estágio. que já começou esta segunda-feira, na Maia

Serão muitas as funções da Seleção Nacional de andebol nos tempos mais próximos. Com o Mundial do Egito a iniciara-se dia 14 de janeiro, antes Portugal tem duas partidas referentes à fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2022, ambas frente à Islândia, a primeira em Matosinhos, dia 6, a segunda em Reykjavic, dia 10. Já agora, refira-se, será frente à mesma Islândia que a equipa das Quinas iniciará o Mundial.

Esta segunda-feira, Paulo Jorge Pereira, acompanhado pelo central Rui Silva, deu a conhecer os convocados, que, por agora, formam um grupo de 22 atletas que estão a trabalhar no Pavilhão Municipal da Maia. Tiago Sousa, pivô do FC Porto emprestado ao Avanca, de 20 anos e 1,97 metros, é a grande novidade, "substituindo" Luís Frade, que ainda não chegou, por estar em Colónia, com o Barcelona, para disputar a final-four da Liga dos Campeões referente a 2019/20.

- Convocados da Seleção Nacional de andebol:

Guarda-redes

Alfredo Quintana (FC Porto)

Humberto Gomes (PóvoA AC)

Gustavo Capdeville (Benfica)

Laterais esquerdos

Gilberto Duarte (Montpellier, França)

André Gomes (FC Porto)

Salvador Salvador (Sporting)

Fábio Magalhães (FC Porto)

Alexandre Cavalcanti (Nantes, França)

Centrais

Miguel Martins (FC Porto)

Rui Silva (FC Porto)

Laterais direitos

Diogo Silva (FC Porto)

João Ferraz (Suhr, Suíça)

Belone Moreira (Benfica)

Pontas esquerdas

Leonel Fernandes (FC Porto)

Diogo Branquinho (FC Porto)

Pivôs

Luís Frade (Barcelona, Espanha)

Alexis Borges (Montpellier, França)

Daymaro Salina (FC Porto)

Victor Iturriza (FC Porto)

Tiago Sousa (Avanca)

Pontas direitas

Pedro Portela (Tremblay, França)

António Areia (FC Porto)