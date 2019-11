Tiago Rocha MVP da oitava jornada da Liga dos Campeões de andebol

Pivô agradeceu a quem votou e aos colegas que jogam para ele poder ter eficácias como as conseguidas em Presov

"Agradeço a todos os que votaram em mim. Ter um atleta do Sporting nomeado para melhor jogador da semana numa prova que conta com as melhores equipas do planeta é muito importante. É sinal da grandiosidade do Sporting e estou bastante satisfeito. Também foi muito importante termos ganho". Foi assim que Tiago Rocha reagiu ao facto de ter sido o MVP (Jogador Mais Valioso) da última jornada da Liga dos Campeões de andebol, a oitava, depois de ter entrado no sete ideal mercê dos sete golos em oito remates na vitória dos leões em Presov, por esclarecedores 37-22.

"É sempre necessário o apoio de todos os meus colegas de equipa. Eles jogam para mim e eu tento retribuir com um jogo para eles. O trabalho de pivô é sempre um pouco ingrato, mas depois é compensado com as asssistências dos nossos colegas", continuou o internacional A, natural de São Paio de Oleiros, abordando também os objetivos dos verdes e brancos na competição e que são chegar ao play-off de acesso aos oitavos de final: "Só dependemos de nós para passarmos à fase seguinte. Queremos fazer um grande jogo em Espanha, contra o Bidasoa, e depois, em casa, vingarmo-nos do que aconteceu na Suécia com um grande jogo".