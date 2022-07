Tiago Carneiro é treinador do Boavista e Roberto Ferreira reforço

Clube axadrezado vai tentar a subida ao principal escalão do andebol português.

O Boavista, que vai tentar a subida à I Divisão, está a estruturar o plantel de 2022/23 nesse sentido. Com um novo treinador, embora praticamente há dez épocas no Bessa, Tiago Carneiro, 40 anos, natural do Porto, é quem vai comandar a equipa - Yuriy Kostetskyy coordenará toda a formação, uma vez que o clube quer ser uma referência nessa área.

Tendo também passado vários anos no Lagoa Académico Clube - emblema onde começaram a jogar os internacionais Gilberto Duarte e Soraia Lopes -, Carneiro está nos axadrezados desde 2011/12, tendo passado por praticamente todos os escalões e sido também adjunto de Kostetskyy.

O pivô Roberto Ferreira, 31 anos, com experiência na I Divisão, após passar por ABC, ISMAI, Póvoa AC e, na última temporada, FC Gaia, regressa a uma casa onde esteve em 2014/15.