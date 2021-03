"Teriam todas as desculpas possíveis para não vencer, mas na melhor homenagem..."

FC Porto bateu o Elverum por sete golos na quinta-feira, num encontro marcado por várias homenagens a Alfredo Quintana.

Pela primeira vez em campo desde a trágica morte de Alfredo Quintana, a equipa de andebol do FC Porto puxou dos galões e, no Dragão Caixa, bateu o Elverum por 38-31, fechando a fase de grupos da Liga dos Campeões com um triunfo.

O encontro ficou, naturalmente, marcado por diversas homenagens ao malogrado guarda-redes e, esta sexta-feira, na newsletter "Dragões Diário", o clube azul e branco enaltece a postura dos seus jogadores na partida com os noruegueses.

"Estoicos, heroicos, imperturbáveis. Os guerreiros do andebol portista venceram, na noite de ontem [quinta-feira], o Elverum (38-31), no Dragão Arena, no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Teriam todas as desculpas possíveis para não vencer o que foi, certamente, o jogo mais difícil das suas vidas, mas, na melhor homenagem a um guerreiro especial que torcia por eles, fizeram valer toda a sua paixão e rigor em campo para relembrar que, por mais Golias que apareçam no caminho, ninguém se verga com o emblema da Invicta ao peito", assinala o FC Porto no boletim informativo. E prossegue:

"'Por ti, por ele, Porto(dos) nós, força rapazes', lia-se numa tarja à porta do Dragão Arena colocada em apoio à equipa de andebol. Um jogo marcado pela ausência gigante de um gigante das balizas - perdoe-se a redundância -, desde a emoção no minuto de silêncio dedicado a Alfredo Quintana no início da partida à determinação e rigor com que ele encarava cada dia no FC Porto, que levou os seus irmãos a vencer este jogo. As celebrações dos golos a bater e beijar o peito, onde, perto do coração, estavam a imagem e o nome de Alfredo Quintana, bem vivos e eternos em cada um que privou ou teve a sorte de poder admirar um homem, um profissional, um ícone como foi o guardião portista. 'É muito difícil falar sobre o Alfredo hoje, mas estou muito contente pela equipa. Ganhámos pelo Alfredo e estou muito orgulhoso', disse Magnus Andersson no final do encontro", remata o FC Porto, que agora vai defrontar os dinamarqueses do Aalborg nos oitavos de final da competição europeia.