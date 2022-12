"Tenho pena que o dérbi não tenha sido jogado a outra hora para que mais pessoas assistissem"

Declarações no final do jogo Benfica - Sporting (27-27), para 12.ª jornada do Campeonato Placard, disputado no Pavilhão 2 da Luz.

Chema Rodriguez (treinador do Benfica): "Somos duas grandes equipas, demos um espetáculo bonito, na minha opinião, e a verdade é que quando o jogo chega ao empate tudo pode acontecer, no fim deu empate, mas vitória seria justa para as duas equipas. Tenho pena que não tenha sido jogado a outra hora para que mais pessoas pudessem assistir.

A nossa ambição é ganhar todos os jogos e todos os campeonatos em que estamos inseridos. O segredo é ganhar jogo a jogo, o nosso objetivo é ganhar o próximo com a mesma pressão que tínhamos no anterior e no jogo anterior a esse. O objetivo é sempre ganhar.

Creio que o que faltou foi mesmo a sorte. Há quem diga que a sorte tens de a conquistar, mas a verdade é que as vezes tens sorte e outras vezes não. Acho que neste jogo tivemos menos sorte, mas é como digo, são duas grandes equipas, que se conhecem muito bem, temos muitos jogos uns contra os outros e, no fim, foi equilibrado. É um dérbi, vai ser sempre difícil".