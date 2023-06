"Temos o prazer de, porventura, estarmos a ver o melhor do mundo"

Ricardo Costa, sublinhando falar como técnico do Sporting e não como pai, diz que Kiko Costa tem um potencial como nunca viu.

Francisco "Kiko" Costa é o jogador do momento. Na final-four da Taça de Portugal, jogada na Madeira e ganha pelo Sporting, o canhoto de 18 anos marcou 15 golos ao FC Porto e dez ao Marítimo.

A média foi de 12,5 por jogo em duelos decisivos, mas também de 11/jogo no total dos quatro da Taça e de seis por jogo na época do Sporting (total de 292 em 49 partidas). Kiko já tem um belo historial em grandes performances, tendo anteriormente feito 19 golos (!) aos dragões e, 11 e 12, em duas partidas, ao Benfica.

"Temos o prazer de, porventura, estarmos a ver o melhor jogador do mundo entre nós. O andebol português, e é importante que fique claro que não falo como pai, mas como treinador, tem de saber ter o melhor jogador do mundo, como já tivemos o Cristiano Ronaldo no futebol", diz Ricardo Costa, treinador dos leões e pai do atleta, respondendo a uma pergunta de O JOGO.

O técnico do Sporting, que é também pai de Martim Costa, mede as palavras sobre um talento que, na Madeira, era claramente o atleta mais requisitado pelos adeptos - só lhe faltou mesmo dar as meias. "A minha tarefa, de pai e treinador, é tentar que ele mantenha os pés no chão e não se perca. O Kiko é um miúdo que tem feito um trajeto fantástico, tem um potencial como nunca vi, mas mantém tem a cabecinha no sítio e oxalá assim continue", desejou.

Naturalmente feliz pelo desempenho dos filhos, o técnico alargou a conversa a outros atletas. "Quando dizem que o Sporting é apenas o Kiko ou o Martim isso é falso, porque eles são muito bons no ataque e tem de haver alguém para defender. Mesmo admitindo que ambos estão também a dar passos na defesa, é preciso quem defenda. Nesse sentido, o que mais me interessa é realçar a equipa, os colegas, que são fantásticos. Aliás, neste crescimento do Sporting há outro grande exemplo, que é o Salvador, que tem evoluído de uma forma brutal", analisou. "Também poderia citar o André José [voltou a magoar-se com gravidade em dezembro], mas ele esteve entre os cinco lesionados e a esses quero dar-lhes uma palavra de ânimo", completou.

Kiko responde: "Tenho muito a melhorar em termos defensivos"

"O melhor do mundo? Marquei 25 golos nos dois jogos?", espantou-se perante as questões de O JOGO logo após a final da Taça de Portugal. "Claro que gosto de ouvir o meu pai dizer essas coisas... Foi enquanto treinador e não como pai? [ri-se] É um orgulho, qualquer atleta gosta e é um privilégio ouvir isso", avançou, surpreendido pela opinião do técnico. "Se sou o melhor do mundo, ainda não sei. Mas sempre quis ser, sei que tenho muito tempo para o ser, que tenho muito o que trabalhar e que tenho bastante a melhorar em termos defensivos", reagiu.