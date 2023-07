Taleski reforça andebol do Benfica: "É uma grande cidade e um grande clube"

Lateral macedónio promete "trabalhar arduamente".

O lateral macedónio Filip Taleski é a mais recente contratação da equipa de andebol do Benfica e chegou com a promessa de "trabalhar arduamente" e "dar tudo", anunciou o clube encarnado no seu sítio na Internet.

"É uma grande cidade e um grande clube. Falei com os meus colegas Nikola Mitrevski e Borko Ristovski [antigos jogadores macedónios do Benfica]. Disseram-me tudo sobre o clube. É bom profissionalmente e luta por ganhar a liga todos os anos", disse.

Filip Taleski, de 27 anos, que irá envergar a camisola número 28 das águias, considera "espetacular" representar "uma das melhores equipas do mundo" e sente-se "muito feliz por jogar no Benfica".

Proveniente do RK Vardar, clube que representou nas últimas três épocas, o internacional macedónio também alinhou nos alemães do Balingen-Weilstetten, Rhein-Neckar Löwen e no Metalurg Skopje, da capital do seu país.

O macedónio é o quinto reforço do Benfica para a próxima época, depois das contratações do central israelita Yoav Lumbroso, do guarda-redes dinamarquês Mike Jensen e dos pontas sueco Christopher Hedberg e islandês Stiven Valência, num plantel que passará a ser liderado pelo espanhol Jota González.