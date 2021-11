Taça Europeia feminina: Madeira SAD derrotada na visita à Turquia

Redação com Lusa

Desvantagem de seis golos (28-22) para corrigir no Funchal, a 20 de novembro

A equipa feminina da Madeira SAD visitou hoje a congénere turca do Izmir e perdeu, por 28-22, a primeira mão do confronto da terceira ronda da Taça Europeia, após uma primeira parte em que já perdia por 14-11.

Yeliz Ozel, com oito golos em oito remates, foi a maior contribuinte para o triunfo do conjunto da casa, enquanto Neide Duarte (seis golos) foi a máxima anotadora do clube insular.

A Madeira SAD vai receber o Izmir no Funchal a 20 de novembro para a segunda mão desta eliminatória.