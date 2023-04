Sporting elimina Benfica na Luz. Confira os resultados dos quartos de final

Sporting segue para a final four da Taça de Portugal

O Sporting venceu (30-34) o Benfica no Pavilhão da Luz, apurando-se para as meias-finais da Taça de Portugal de andebol.

O Benfica ainda esteve em vantagem no início da segunda parte, mas o controlo do jogo esteve quase sempre do lado do Sporting, que contou com 11 golos de Martim Costa.

Resutados dos quartos de final

Sexta-feira, 7 abril

(+) Póvoa (L) - Belenenses (L), 29-25

ABC/UMinho (L) - (+) FC Porto (L), 26-33

(+) Marítimo SAD (L) - Boavista (II), 41-23

Sábado, 8 abrIL

Benfica (L) - (+) Sporting (L), 30-34